В Україні випробували новий артилерійський катер



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Артилерійські катери Військово-Морських ЗС України відпрацювали низку завдань в морі Фото: mil.gov.ua

У ході поставлених завдань, військовослужбовці перевірили технічні спроможності катера

Військово-морські сили України випробували новий артилерійський катер. Під час відпрацювань низки завдань, були перевірені його технічні спроможності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, у ВМС України перевірили технічні спроможності одного з нових артилерійських катерів у морі. Так, у ході поставлених завдань, військовослужбовці випробували автоматичну систему захисту від наведення зброї супротивника.

Як зазначається, складне сучасне обладнання дозволяє захистити екіпаж та корпус катера за допомогою «теплових пасток», які спрацьовують в автоматичному режимі, в разі опромінення об’єкта. Ця система подібна до систем захисту літаків.

Крім того, був перевірений такий спосіб захисту як задимлення. Його використовують для того, щоб врятувати катер від лазерного наведення. Площа, яку покриває димова завіса, дозволяє не лише унеможливити прицілювання, а й повністю приховати візуально, на деякий час, точне місце розташування катера.

Як повідомлялось, 22 травня на Чернігівщині поблизу селища Гончарівське під керівництвом заступника міністра оборони України Олександра Миронюка пройшли типові випробування легкого переносного ракетного комплексу «Корсар» з удосконаленим прицілом, який значно розширює бойові можливості комплексу.