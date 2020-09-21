В Україні ввели в обіг новий тест на коронавірус: подробиці



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На сайті « Діапроф-Мед» подано декларацію відповідності нових тест-систем, текст якої доступний за посиланням

Тест-система призначена для виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2

З 18 вересня 2020 року українським підприємством «Діапроф-Мед» введено в обіг і експлуатацію медичний виріб для діагностики in vitro – DIA®-SARS-CoV-2-Ag – Тест-система імуноферментна для виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Про це повідомляє сайт компанії-виробника.

«Тест-система призначена для виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в зразках сироватки і плазми крові людини методом імуноферментного аналізу з використанням стандартного устаткування для ІФА відкритого типу», – сказано в повідомленні.



Також наголошується, що компанія, в координації з Президентом «ДіаПреп Систем Інк» (США) Михайлом Фаворовим, починає пост-маркетингові дослідження в 8 країнах світу.

Нагадаємо, що влада Китаю виявила заражену коронавірусом партію морепродуктів з Росії.