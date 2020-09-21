Влада Китаю виявила заражену коронавірусом партію морепродуктів з Росії



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Людей, які могли купити заражену продукцію китайська влада просить пройти тест на коронавірус

Упаковку зі слідами коронавірусної інфекції виявили під час однієї з регулярних перевірок у місті Чанчунь

У Китаї коронавірус виявлений на упаковці заморожених морепродуктів, імпортованих з Росії.

Про це 20 вересня повідомило агентство «Сіньхуа».

Упаковку, в якій знайшли коронавірус, виявили в ході звичайної перевірки в п'ятницю в місті Чанчунь, столиці провінції. У суботу місцевий центр з контролю і профілактики захворювань підтвердив попередній результат.

Наголошується, що наявність вірусу була підтверджена двічі. Дані перевірили, в тому числі в Центрі з контролю і профілактики захворювань Чанчуня.

Влада вже виявила людей, які контактували з небезпечною упаковкою, вони перебувають під наглядом лікарів. Тести на коронавірус показали негативні результати.

Зазначається, що ще 10 кг продуктів з Росії направили в місто Фуюй. Ці упаковки також планують перевірити.

Людей, які могли купити заражену продукцію китайська влада просить пройти тест на коронавірус.

До слова, Україна за добу 19 вересня вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції. Першою в рейтингу опинилася Росія. Рейтинг очолили також Румунія, Великобританія і Франція.

Як повідомлялося, в Україні 19 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240).

Коронавірус в Україні

Всього 175678

Хворіють 94609

Одужали 77512

Померли 3557

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в Україні заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.