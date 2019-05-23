В Україні вводять нові стандарти пшениці



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Зміняться класи м’якої пшениці

Новий стандарт ДСТУ 3768:2019 «Пшениця. Технічні умови» вводиться в дію 10 червня 2019 року до початку нового маркетингового року 2019/2020.

Одночасно скасовується стандарт ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (наказ ДП «УкрНДНЦ» №133).

Метою стандарту є оптимізація та удосконалення нормативної бази у сферах виробництва, заготівлі, зберігання, переробки, торгівлі та визначення якості зерна пшениці м’якої та твердої на продовольчі і непродовольчі потреби відповідно до структури її вирощування в Україні.

Як пояснила заступник міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова, новим у стандарті є скорочення кількості класів зерна пшениці м’якої непродовольчої групи, підвищення та уточнення показників хлібопекарної якості – натури, вмісту домішок, фузаріозних зерен, ушкодження зерна клопом-черепашкою, сили борошна, числа падіння, удосконалення методу визначення сажкових зерен.

Стандарт є обов'язковим. Повинен мати голограму, яка підтверджує його чинність і дозвіл до застосування.