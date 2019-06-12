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    В Україні з наступного місяця можна буде безоплатно присвоїти адресу

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    В Україні з наступного місяця можна буде безоплатно присвоїти адресу

    Наразі готується наказ про затвердження порядку визначення реквізитів адреси об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна

    Експериментальний порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, який передбачає можливість безоплатного отримання адреси, діятиме в Україні з 1 липня 2019 року.

    Про це повідомляє Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

    «Експериментальний порядок з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна діятиме з 01 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що експериментальний порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна запроваджено на виконання постанови Кабінету міністрів України від 27 березня 2019 року №367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності».

    «Він (новий порядок - ред.) передбачає можливість присвоєння адреси на безоплатній основі за бажанням забудовника: під час отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки або містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; після отримання документу, що надає право на виконання будівельних робіт; після прийняття об’єкта в експлуатацію», - пояснюють у міністерстві.

    Присвоєння адреси здійснюватимуть відповідні уповноважені органи, такі як виконкоми сільської, селищної, міської ради, районні та обласні державні адміністрації. У місті Києві за це відповідатимуть районні державні адміністрації.

    Мінрегіон додає, що наразі також готується наказ про затвердження порядку визначення реквізитів адреси об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна.

     

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