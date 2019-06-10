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    Адміністрація Зеленського вже хоче переїхати в Український дім – ЗМІ

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    Адміністрація Зеленського вже хоче переїхати в Український дім – ЗМІ

    Під офіс Зеленського можуть забрати поверхи Музею історії Києва

    Адміністрація президента розглядає можливість переїзду в Український дім.

    Про це повідомила журналістка, співробітниця Музею історії міста Києва Катерина Липа у Facebook. 

    Про такий варіант стало відомо, коли в Український дім прийшли представники архітектурного бюро 33BY і почали щось фотографували з вікна. Липа написала, що під АП можуть забрати поверхи Музею історії міста Києва та репетиційну базу ансамблю «Київські солісти».

    Юлія Мендель, прессекретар президента, в коментарі LB.ua сказала, що АП хочуть перенести подалі від центру і що Український дім у задані критерії не вписується. Однак пізніше вона підтвердила, що такий варіант дійсно розглядається.

    В архітектурному бюро сказали, що вони «надають консультації» і «коментувати поки що нічого».

    Директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд закликав Адміністрацію президента не переїжджати в Український дім. Він вважає, що там має з'явитися музей сучасного мистецтва.

    «Колишній музей Леніна - єдиний у центрі столиці великий будинок, зведений з урахуванням музейних вимог до клімат-контролю, контролю вологості, безпеки. Устаткування там, звичайно, допотопне, але його можна легко замінити на сучасне. Пане президенте, віддайте Український дім під цей музей - станете нашим Помпіду. Центр Помпіду - головне, що зберегло в історії ім'я другого президента П'ятої французької республіки. Хороша інвестиція у вічність», - написав Ройтбурд у фейсбуці.

    Нагадаємо, ще одне можливе місце для переїзду АП - конгресововиставковий центр «Парковий», відомий як «вертолітний майданчик Януковича».

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