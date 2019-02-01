В Україні за рік впало виробництво свинини



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Найменше свинини було вироблено у Миколаївській та Сумській областях

За рік в Україні виробництво свинини скоротилося на 9,3%. Про це свідчать дані Держстатистики.

Так, у 2018 році було вироблено 200 тис. тонн свинини, що на 9,3% менше, аніж у 2017 році.

У річному вимірі (грудень до грудня минулого року) виробництво свинини впало на 11,7%.

Протягом року найбільше свинини було вироблено у Донецькій та Львівській областях - 42,7 тис. тонн та 36 тис. тонн відповідно.

Найменше свинини було вироблено у Миколаївській та Сумській областях - 145 тонн та 232 тонни відповідно.

Зазначимо, що експерти називають АЧС (африканську чуму свиней) однією із найбільших загроз розвитку свинарства. І не лише в Україні, а й в усьому світі.

Від хвороби не існує порятунку, окрім як гарантування високого рівні біобезпеки фермерських господарств.

Наразі вчені одразу декількох країн працюють над розробкою вакцин проти АЧС. Іспанці, зокрема, обіцяють представити свій продукт вже за півтора – два роки.

Джерело: УНН