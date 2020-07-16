В Україні запрацювали нові правила карантинної оренди



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Кабінет міністрів у місячний термін з дня набрання чинності законом має розробити та затвердити порядок та умови надання держпідтримки кінематографії

Закон встановлює зменшення орендної плати на період карантину

Сьогодні,16 липня, набирає чиності закон щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу в умовах карантину.

Документом встановлюється зменшення плати за оренду майна за вимогою наймача закладу культури, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж усього часу, коли воно не могло використовуватися.

Також документ надає додаткові можливості для радіо через спрощення процедур шляхом внесення змін до закону «Про рекламу».

Крім того, законопроект також поширює держпідтримку кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроєктів. Зазначається, що для національних ігрових, анімаційних, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, серіалів та фільмів-дебютів вона може бути в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості.

Вносяться зміни до закону «Про оренду державного та комунального майна» з метою унормування надання закладами культури платних послуг у сфері культури та мистецтв.

Кабінет міністрів у місячний термін з дня набрання чинності законом має розробити та затвердити порядок та умови надання держпідтримки кінематографії у формі державної субсидії на розвиток кінопроєкту. Також уряд має затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними й комунальними закладами культури, що не є орендою.

Нагадаємо, місцева влада Одеси на період дії карантину звільнила суб'єкти господарювання від договірних зобов'язань.