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    Вартість оренди житла в Києві: як змінилися ціни з початку року

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    Вартість оренди житла в Києві: як змінилися ціни з початку року

    Карантин ударив по ринку оренди житла

    З початку 2020 року спостерігається плавне зниження цін на оренду житла в Києві в результаті перевищення пропозиції над попитом, що ряд аналітиків пов’язують з пандемією Covid-19, і як наслідок, зміщення подобової оренди в довгострокову.

    Введення карантинних обмежень найсильніше вдарило саме по ринку оренди житлової нерухомості. Середня ставка довгострокової оренди в Києві з початку року знизилася на чверть - до $565. Про це пише 3м2 з посиланням на дані порталу Address.ua.

    Медіанна ціна на ринку оренди однокімнатних і двокімнатних квартир у столиці в травні 2020 року склала $9/кв. м. Ціна трикімнатних квартир у травні 2020 р. склала $12/кв. м, чотирикімнатних — $15/кв. м.


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    В яких районах столиці найдорожча і найдешевша оренда житла

    Традиційно, як в продажу, так і в оренді, найдорожчим районом Києва є Печерський район. Медіанна вартість оренди в центрі столиці становить $1424/квартира, або $19/кв. м.

    На другому місці Шевченківський район. Орендодавці в цьому районі просять $743/квартира ($11/кв. м).

    На третьому місці Голосіївський район – $511/квартира ($10/кв. м).

    Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі – $266/квартира, або $6/кв. м.


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    Структура попиту

    У травні 2020 р. 40% запитів від претендентів припадали на однокімнатні квартири.

    36% потенційних орендарів шукають для оренди двокімнатне житло.

    Найскладніше здавати в оренду багатокімнатні квартири, лише 3% орендарів підшукують житло з чотирма і більше кімнатами.

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