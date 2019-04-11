В Україні запрацював Антикорупційний суд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Порошенка, особисто для нього конкурс до ВАСУ та Апеляційної палати ВАСУ «став справжнім проривом» Фото: Twitter Петра Порошенка

38 нових суддів приступають до виконання обов’язків у Вищому антикорупційному суді

Судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 11 квітня склали присягу на урочистій церемонії за участю президента Петра Порошенка.

«Ми три роки до цього йшли. До конкурсних процедур залучили висококваліфікованих міжнародних експертів – колишніх суддів та прокурорів з Великої Британії, Канади, Данії, Литви, Македонії. І особисто для мене цей конкурс став справжнім проривом. І сьогодні 38 нових суддів приступають до виконання обов’язків у новому суді. У них є важелі та інструменти, щоб бути успішними, – судовою реформою їм надана незалежність від законодавчої та виконавчої гілок влади, і від президента також», - заявив на урочистостях Порошенко.

Нагадаємо, раніше у ефірі програми «Свобода слова» на ICTV президент Порошенко заявив, що конкурс до Вищого антикорупційного суду України було проведено «блискуче», за участю ради міжнародних експертів, він «визнаний у всьому світі».

Президент заявив, що початок роботи Антикорупційного суду - це «реалізація того, що записано в Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО», а також кроки із захисту активістів, які «мають право на протест».