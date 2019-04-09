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    Порошенко підпише указ про призначення суддів Вищого антикорупційного суду

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    Порошенко підпише указ про призначення суддів Вищого антикорупційного суду

    Президент вважає, що конкурс до Вищого антикорупційного суду було проведено блискуче

    Президент України Петро Порошенко планує підписати указ про призначення суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) цього тижня.

    Про це він повідомив у ефірі програми «Свобода слова« на ICTV.

    Президент вважає, що конкурс до Вищого антикорупційного суду України було проведено «блискуче«, за участю ради міжнародних експертів, та «визнаний у всьому світі«.

    Президент вважає, що конкурс до Вищого антикорупційного суду було проведено блискуче

    «Цього тижня я маю підписати указ. Ми повинні запустити Антикорупційний суд«, - заявив Порошенко.

    Він також додав, що початок роботи антикорупційного суду - це «реалізація того, що записано в Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО«, як і кроки із захисту активістів, які «мають право на протест«.

    суд конкурс президент
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