﻿В Україні запровадять фінмоніторинг віртуальних активів



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Міністерство підписало Меморандум з компанією Crystal Blockchain B. V. — одним з провідних світових виробників програмного забезпечення для моніторингу операцій з віртуальними активами

Фінмоніторинг віртуальних активів дозволить перевірити походження транзакцій

Міністерство цифрової трансформації готується запровадити фінансовий моніторинг віртуальних активів. Про це повідомляє сайт Мінцифри.

Фінмоніторинг віртуальних активів дозволить перевірити походження транзакцій.

Із цією метою міністерство підписало Меморандум з компанією Crystal Blockchain B. V. — одним з провідних світових виробників програмного забезпечення для моніторингу операцій з віртуальними активами.

«Протягом тижня фахівців Мінцифри будуть навчати професійного моніторингу транзакцій з віртуальними активами. Це дасть змогу в майбутньому ефективно запроваджувати процедури фінансового моніторингу і в результаті підвищити прозорість ринку», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в міністерстві, аналітичним програмним забезпеченням компанії Crystal користуються українські банки, приватні та урядові структури для моніторингу фінансових операцій.

Нагадаємо, Мінцифри разом з блокчейн-спільнотою розробляє законопроєкт, який дозволить внести зміни в Податковий кодекс України і запобігти різному трактуванню податкових зобов'язань.