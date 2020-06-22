В Україні запустили реєстр роздрібних цін на товари першої необхідності



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Мінцифри запустило на час карантину реєстр роздрібних цін на продукти

Запрацював новий Реєстр роздрібних цін та дашборд

Під час пандемії товари першої необхідності мають бути доступні кожному українцю. Саме тому на період карантину міністерство цифрової трансформації запустило новий сервіс із декларування цін. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У міністерстві пояснили, як це працює:

Бізнес через кабінет подає інформацію про зміни цін на товари у разі збільшення їх на понад 5%. Інформація зберігається у центральній базі даних у вигляді єдиного реєстру

Інспектори Держпродспоживслужби через кабінет моніторять процес без зайвої комунікації з бізнесом

Українці слідкують за змінами цін через публічний дашборд.

Сервіс стосується таких товарів:

протиепідемічного призначення: антисептики, дезінфектори, окремі лікарські засоби, засоби індивідуального захисту

істотної соціальної значущості: хліб, молоко, крупа тощо.

Зазначають, що декларування цін – тимчасовий захід. Постанова КМУ діє лише на період карантину. Після – ринок має повернутись до звичного режиму саморегуляції.

Сервіс створений за підтримки Міністерства цифрової трансформації, Держпродспоживслужба Інститут Аналітики та Адвокації.

Нагадаємо, міністерство цифрової трансформації презентувало національну онлайн-школу для підприємців на платформі «Дія.Бізнес».