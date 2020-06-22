Мінцифри запустило безкоштовну онлайн-школу для бізнесу



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Навчання у національній онлайн-школі відбуватиметься у форматі освітніх серіалів

Міністерство цифрової трансформації презентувало національну онлайн-школу для підприємців на платформі «Дія.Бізнес».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«22 червня Міністерство цифрової трансформації України у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку (World Bank Group), запускає Національну онлайн-школу для підприємців на платформі «Дія.Бізнес», - йдеться у повідомленні.

Мета онлайн-школи - розвивати навички потенційних та діючих підприємців, а також допомогти представникам малого і середнього бізнесу скористатися широким спектром фінансових послуг і перевагами цифрових рішень.

Навчання у національній онлайн-школі відбуватиметься у форматі освітніх серіалів. У рамках кожного навчального серіалу учасники зможуть пройти тестування, отримати додаткові матеріали та сертифікат по завершенні курсу.

Крім того, передбачається формат змішаного навчання на базі центрів підтримки підприємців «Дія.Бізнес».

У Мінцифри наголосили, що навчання буде безкоштовним для кожного.

Раніше додаток «Дія» отримав нову функцію. У мобільному додатку з’явився сканер QR-кодів, за допомогою якого можна сканувати документи у застосунку