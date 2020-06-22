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    Економіка та фінанси

    Мінцифри запустило безкоштовну онлайн-школу для бізнесу

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    Мінцифри запустило безкоштовну онлайн-школу для бізнесу

    Навчання у національній онлайн-школі відбуватиметься у форматі освітніх серіалів

    Міністерство цифрової трансформації презентувало національну онлайн-школу для підприємців на платформі «Дія.Бізнес».

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

    «22 червня Міністерство цифрової трансформації України у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку (World Bank Group), запускає Національну онлайн-школу для підприємців на платформі «Дія.Бізнес», - йдеться у повідомленні.

    Мета онлайн-школи - розвивати навички потенційних та діючих підприємців, а також допомогти представникам малого і середнього бізнесу скористатися широким спектром фінансових послуг і перевагами цифрових рішень.

    Навчання у національній онлайн-школі відбуватиметься у форматі освітніх серіалів. У рамках кожного навчального серіалу учасники зможуть пройти тестування, отримати додаткові матеріали та сертифікат по завершенні курсу.

    Крім того, передбачається формат змішаного навчання на базі центрів підтримки підприємців «Дія.Бізнес». 

    У Мінцифри наголосили, що навчання буде безкоштовним для кожного.

    Раніше додаток «Дія» отримав нову функціюУ мобільному додатку з’явився сканер QR-кодів, за допомогою якого можна сканувати документи у застосунку

    бізнес документи навчання Міністерство цифрової трансформації України
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