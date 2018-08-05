В Україні зросла кількість випадків торгівлі дітьми



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Денісова звернеться в Мінсоцполітики через збільшення випадків торгівлі дітьми

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова планує звернутися до Міністерства соціальної політики через зростання кількості випадків торгівлі дітьми.

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

За інформацією Денісової, 3 серпня у Закарпатській області поліція затримала жінку, яка намагалася продати за 2,5 тисячі доларів трирічну дитину для використання у жебракуванні.

«Лише протягом липня цього року стало відомо про 3 таких випадки», — додали в офісі уповноваженої.

Ці випадки трапилися в Києві, Івано-Франківську та Херсонській області.

«Враховуючи, що останнім часом почастішали випадки торгівлі людьми, зокрема дітьми, Людмила Денісова звертатиметься до Міністерства соціальної політики України, аби з’ясувати, які вживаються заходи для запобігання торгівлі людьми та яка робота ведеться з дітьми, яких вдалось врятувати», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Управління Організації Об’єднаних Націй з питань наркотиків та злочинності, приблизно кожна третя жертва торгівлі людьми у світі — неповнолітня.