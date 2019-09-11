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    В Україні зростають випадки зараження лептоспірозом з летальними наслідками

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    В Україні зростають випадки зараження лептоспірозом з летальними наслідками

    Остання з жертв зафіксована на Полтавщині

    На Полтавщині місцевий житель, якого на річці покусав водяний щур, заразився лептоспірозом та помер.

    Про це повідомляє лікаря-епідеміолога ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» Валентина Шаповала.

    «У цьому році в області зареєстровано вже 3 випадки лептоспірозу у Лохвицькому, Шишацькому, Чорнухинському районах. Медикам вдалось врятувати життя двом хворим. Але останній випадок, який трапився у серпні цього року у Чорнухинському районі закінчився трагічно», - зазначають в лабораторному центрі.

    Так, повідомляється, що хворий заразився на лептоспіроз у річці Удай, де щодня ловив рибу і був покусаний водяним щуром.

    На Львівщині до інфекційної лікарні потрапило троє людей із лептоспірозом. Вони заразилися від гризунів, але дізналися про це вже у реанімації. Ця недуга може спричинити тяжкі ускладнення і навіть смерть. Адже маскується під грип і через це пізно діагностується.

    «Захворювання мало гострий перебіг, хворий займався самолікуванням, але коли вже втратив свідомість був госпіталізований в лікарню. Та було вже занадто пізно. Розслідування даного випадку, яке проводилось фахівцями ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» підтвердило наявність збудника лептоспірозу серед мишовидних гризунів», - йдеться в повідомленні.

    У лабораторному центрі зазначають, що в останні роки в Україні спостерігається ріст захворюваності на лептоспіроз і почастішання важкого перебігу з летальністю, яка зросла в 10 разів, а також відмічається тенденція до урбанізації лептоспірозів. Найбільш поширений лептоспіроз у західних і центральних областях України. Щорічно в Україні реєструється понад 300 випадків на лептоспіроз, який призводить до загибелі близько 80 людей. 

     Лептоспіроз ( хвороба Вейля або Вейля-Васильєва, хвороба Лансере-Матьє, хвороба Фідлера, гарячка Форт-Брегг, іктеро-геморагічна гарячка, водна гарячка, покісно-лугова гарячка, японська семиденна гарячка, собача гарячка, щуряча гарячка тощо) — гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів, яка перебігає з гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням нирок, печінки, серцево-судинної, нервової систем, геморагічним синдромом.
    Хвороба є одним з найпоширеніших зоонозів світу, спостерігають її на всіх континентах, окрім Антарктиди. Щорічна захворюваність коливається від 0,02 на 100 тисяч населення в країнах помірного клімату до 100 та більше у тропічному кліматі. Серйозні спалахи цієї хвороби відбуваються після повеней. Серед тяжких форм лептоспірозу летальність сягає 30-35 %.
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