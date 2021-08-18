В Україні з’явився отруйний павук: стрибає і проколює шкіру (фото)

Укус павука в кисть руки викличе набряк аж до плеча і потім вся рука за кілька годин втрачає чутливість

У МОЗ запевняють, що відсмоктувати або видавлювати отруту з рани при укусі павука не потрібно

Українців попередили про небезпечного жовтосумного павука хеіракантіума, укус якого дуже неприємний, і в деяких випадках – небезпечний. Комаха заповзла в будинок жителів Харківської області, не на жарт їх перелякавши. Про це розповів житель Куп'янська Олександр Ківшар на сторінці у Fаcebook.

Відомо, що укус «жовтого» павука досить болючий і схожий на укус оси. В окремих випадках отрута павука може викликати некроз тканини, нудоту, нездужання і лихоманку. Симптоми можуть тривати до трьох діб.

За словами Олександра, павук стрибає вперед і миттєво своїми гострими нижніми щелепами проколює шкіру людини. І хоча отрута павука не смертельна, вона може серйозно вплинути на стан здоров'я людини.

Наприклад, укус павука в кисть руки викличе набряк аж до плеча і потім вся рука за кілька годин втрачає чутливість.

«Якщо ви помітили павука на собі – не бийте його, а скиньте на землю рукою, обмотаною тканиною, або попросіть про це когось поруч», – додав чоловік, який помітив у своєму будинку отруйну тварину.

Що робити, якщо вас вкусив павук?

У МОЗ запевняють, що відсмоктувати або видавлювати отруту з рани при укусі павука не потрібно. А єдиним небезпечним для людини павуком в Україні, за даними медиків, є каракурт, що мешкає вздовж усього узбережжя Чорного і Азовського морів.

Якщо ви постраждали від укусу павука, зробіть наступне:

знерухомте і охолодіть місце укусу

пийте багато води, невеликими порціями

прийміть антигістамінні та знеболюючі препарати

відразу ж зверніться до лікаря

Нагадаємо, під Києвом чоловіка вкусив отруйний павук.

Як раніше повідомлялося, на півдні Одеської області оселився новий вид павуків – хеіракантіум, або жовтосумий колючий павук (лат. Cheiracanthium punctorium), який може бути небезпечний для людини.

До слова, у Дніпрі 50-річного чоловіка вкусив павук. Це сталося в той час, як місцевий житель приліг відпочити на траві в саду. Після цього чоловік опинився в лікарні.

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