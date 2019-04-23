В Україні з’явився небезпечний павук
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На півдні Одеської області оселився новий вид павуків – хеіракантіум
На півдні України з’явився небезпечний павук із Середземномор’я. Укус цього павука є для людини досить болючим.
На півдні Одеської області оселився новий вид павуків – хеіракантіум, або жовтосумий колючий павук (лат. Cheiracanthium punctorium), який може бути небезпечний для людини.
Розширення його ареалу пов’язане з глобальним потеплінням, пише вчений і екоактивіст, доктор біологічних наук Іван Русєв на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, зараз він зустрічається в багатьох місцях Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей України, хоча спочатку ареал цього павука охоплював субтропіки Середземномор’я, Малої, Середньої і Центральної Азії, але в останні десятиліття в зв’язку з глобальним потеплінням він сильно розширився.
Павуки можуть досягати довжини 15 мм. Полюють часто вночі.
Зазвичай ці павуки ховаються в листі трав’янистих рослин, згорнутих в трубочку, там їх важко виявити.
Як відзначають фахівці, іноді ці павуки нападають на людину. Укус їх не смертельний, але дуже болісний.