В Україні з’явився небезпечний павук



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На півдні Одеської області оселився новий вид павуків – хеіракантіум

На півдні України з’явився небезпечний павук із Середземномор’я. Укус цього павука є для людини досить болючим.

На півдні Одеської області оселився новий вид павуків – хеіракантіум, або жовтосумий колючий павук (лат. Cheiracanthium punctorium), який може бути небезпечний для людини.

Розширення його ареалу пов’язане з глобальним потеплінням, пише вчений і екоактивіст, доктор біологічних наук Іван Русєв на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, зараз він зустрічається в багатьох місцях Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей України, хоча спочатку ареал цього павука охоплював субтропіки Середземномор’я, Малої, Середньої і Центральної Азії, але в останні десятиліття в зв’язку з глобальним потеплінням він сильно розширився.

Павуки можуть досягати довжини 15 мм. Полюють часто вночі.

Зазвичай ці павуки ховаються в листі трав’янистих рослин, згорнутих в трубочку, там їх важко виявити.

Як відзначають фахівці, іноді ці павуки нападають на людину. Укус їх не смертельний, але дуже болісний.