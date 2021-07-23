Під Києвом чоловіка вкусив отруйний павук

Павук «жовтий мішок» або Cheiracanthium punctorium входить до десятка найбільш небезпечних павуків світу

Чоловік опинився в лікарні після укусу павука

22 липня до броварської лікарні звернувся 39-річний броварчанин, якого в садовому товаристві «Трудовик», що в Рожнах, укусив павук «жовтий мішок». Про це «Трибуні-Броварів» повідомили медики лікарні.

Як розповідають працівники медзакладу, чоловік вийшов на город, аби зірвати для салату листя базиліку. Протягнувши руку до рослини, броварчанин відчув пронизливий біль. Рука почала миттєво опухати.

Постраждалий чоловік побачив свого кривдника. Це був павук жовтого кольору. Перед тим, як звернутися до медиків, броварчанину вдалося зловити павука та привезти його в банці до броварської лікарні.

Аби уникнути анафілактичного шоку, який може закінчитися навіть летально, медики ввели постраждалому протиалергійні препарати. Після крапельниці чоловік відчув себе значно краще і лікарі відпустили його додому.

Про павука «жовтий мішок»

Павук «жовтий мішок» або Cheiracanthium punctorium (латинська назва павука) входить до десятка найбільш небезпечних павуків світу. Однак біологи стверджують, що небезпека цих павуків перебільшена і не становить безпосередньої загрози для життя людини, хоча можлива гостра алергічна реакція.

Укуси павука дуже болючі, можуть викликати тривалі напади нудоти, сильні головні болі та підвищення температури. На місці укусу утворюються некротичні рани. Якщо в людини є алергічна реакція на отруту, постраждалого необхідно терміново відвезти в лікарню.

Упізнати павука легко: його довжина сягає сантиметра, він жовтуватого кольору, голова червоного кольору, тіло переливається на світлі.

Цей вид павуків поширений у Центральній та Східній Європі, Західній та Середній Азії. Але ареал виду розширюється, що, можливо, пов’язано з глобальним потеплінням.

Павук жовтий активний із травня до серпня. Мешкає на степових ділянках, луках, пустках із високою травою. Притулком для павука служить гніздо, яке він будує поміж листя або суцвіття злакових трав’янистих рослин.

У випадку укусу павука необхідно:

рясно промити місце укусу мильною водою;

зафіксувати вражену частину тіла (руки чи ноги), скориставшись гілкою або дошкою. Обмежити рух кінцівки, що дасть можливість запобігти швидкому розповсюдженню отрути організмом. У випадку, коли укушена верхня чи нижня кінцівка, слід накласти пов’язку трохи вище місця враження, щоб загальмувати розповсюдження отрути організмом. Важливо, щоб пов’язка не була надто тугою, оскільки вона може зупинити циркуляцію крові;

на вражену ділянку тіла можна прикласти холодний компрес;

необхідно пити велику кількість рідини, аби вивести отруту з організму;

негайно звернутися до найближчого лікувального закладу.

Нагадаємо, на популярному українському курорті туристку вкусив смертельно небезпечний павук. Жінка прибула до Скадовська і вирушила звідти на «українські Мальдіви» – острів Джарилгач. Милуючись тамтешніми краєвидами, вона ходила босоніж піщаними дюнами і не помітила каракурта. Павук вкусив жінку за ногу і вона відразу ж відчула різкий «вогняний» біль (характерна реакція на отруту цього виду комах). Туристку довелося негайно евакуювати назад до Скадовська на зворотний бік Джарилгацької затоки. Жінку одразу госпіталізували до місцевої райлікарні.

Нещодавно у Дніпрі 50-річного чоловіка вкусив павук. Це сталося в той час, як місцевий житель приліг відпочити на траві в саду. Після цього чоловік опинився в лікарні.