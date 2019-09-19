В уряді пропонують розмитнювати «євробяхи» за різними ставками



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Фото: Главком

Новий законопроєкт про «євробляхи» мають внести до парламенту до кінця 2019 року

У Міністерстві інфраструктури України готують законопроєкт щодо розмитнення іноземних автомобілів, у якому планують запровадити різні розміри платежу в залежності від віку авто.

Про це розповів заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, повідомляє пресслужба відомства.

«Ми також пропонуємо розділити всі автомобілі з іноземною реєстрацією на дві категорії, до яких будуть застосовуватись різні ставки розмитнення. Перша категорія – це більш старі автомобілі, які вже перебувають на території України, до певного об’єму і до певного віку. До такої категорії ми пропонуємо встановити єдину ставку розмитнення, єдиний платіж. Таким підходом ми знімемо 80% проблеми. Друга категорія – більш нові автомобілі, які будуть розмитнюватись по спеціальній формулі», - заявив Лавренюк.

Він додав, що відповідний законопроєкт необхідно внести на розгляд до Верховної Ради України вже до кінця року.

12 вересня Рада ухвалили закон, який відтерміновує запровадження штрафів за порушення митного режиму перебування машин з іноземною реєстрацією в Україні. За нього проголосувало 284 депутати.

Зазначимо, що попередній період звільнення від штрафів тривав до 22 серпня. Тоді набули чинності наступні штрафні санкції: