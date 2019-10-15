В уряді розвінчали міфи про штрафи за субсидії



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У Мінсоцполітики наголосили, що жодних штрафів, навіть при неправильному заповненні документів або неправомірному отриманні субсидій, сьогодні немає

Жодних штрафів за неправильне заповнення документів на отримання субсидій або неправомірне їх отримання не передбачено. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, інформує пресслужба Мінсоцполітики.

«Жодних штрафів, навіть при неправильному заповненні документів або неправомірному отриманні субсидій, сьогодні немає. Це міфи навколо програми житлових субсидій, які поширюються уже майже третій десяток років – відколи діє відповідна програма», - заявив Музиченко.

За словами заступника міністра, субсидії нікого не позбавлятимуть.

«Субсидія – це різниця між розміром платіжки і тим, скільки від відповідного розміру доходів громадянин має платити, тобто в середньому 10% від доходу. Цей відсоток індивідуально визначається для кожної сім'ї залежно від доходу. Наприклад: дохід 3 тис. грн., 10% = 300 грн, решта - це субсидія. Якщо платіжка приходить на 2 тис. грн, від них віднімаємо 300 грн (10%) і виходимо на середній розмір субсидії, які держава надавала в минулому опалювальному сезоні, - 1,7 тис. грн. На сьогодні ми не плануємо нічого переглядати», - наголосив Музиченко.

Як повідомлялося, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів з 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці можуть отримувати субсидії готівкою через відділення «Укрпошти» та державного «Ощадбанку».

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