З 1 жовтня житлові субсидії призначають по-новому



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Куди одеситам звертатися за отриманням субсидій

У березні 2019 року уряд України запровадив механізм надання житлових субсидій населенню в грошовій формі. На урядовому засіданні 14 серпня 2019 року було прийнято постанову № 807 щодо вдосконалення зазначеного механізму надання субсидій.

Сьогодні, 3 жовтня 2019 року, на брифінгу для представників ЗМІ директорка департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська розповіла про механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, умови призначення та порядок надання громадянам житлових субсидій відповідно до оновленого Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою мешканцям домогосподарств, які проживають у житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.

Отримання житлових субсидій не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Які документи необхідно надати для призначення субсидії

Для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи — за фактичним місцем проживання):

заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі — заява);

декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі — декларація);

довідки про доходи - у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому цим Положенням. У разі неможливості підтвердити такі доходи, довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

договір наймання (оренди) житла (у разі наявності).

На який термін призначається субсидія

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Щодо надання житлової субсидії громадянам у грошовій формі

Житлова субсидія на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також житлово-комунальних послуг, витрат на оплату комунальних послуг та управління багатоквартирним будинком, у якому створено об’єднання, надається громадянам у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк» на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ «Ощадбанк» договору.

Громадянам, які одержували житлову субсидію у попередньому опалювальному сезоні у грошовій безготівковій формі, а також громадянам, які одержували таку субсидію у грошовій готівковій формі і у них відсутня заборгованість, житлова субсидія на наступний строк призначається у грошовій готівковій формі.

Якщо сума призначеної житлової субсидії перевищує 5 тис. гривень на місяць, її виплата здійснюється у грошовій безготівковій формі.

Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою.

Якщо управитель, об’єднання, виконавець комунальних послуг не уклали договору з АТ «Ощадбанк» (його установами) для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі, вони до 1 червня не мають права вимагати оплати послуг (внесків/платежів) від одержувача субсидії за відповідні неопалювальний та опалювальний періоди.

Виплата житлових субсидій у грошовій готівковій формі здійснюється шляхом перерахування структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта».

Особи, які не одержують пенсії, а також одержувачі субсидії, які отримують пенсію в іншій адміністративно-територіальній одиниці (відмінній від місця оформлення субсидії), самостійно надають структурним підрозділам з питань соціального захисту населення інформацію про спосіб виплати та/або реквізити рахунка в уповноваженому банку. До надання відповідних даних одержувачем субсидії її виплата здійснюється через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» за адресою, зазначеною у заяві.

30 днів – щоб повідомити про зміни, які вплинуть на субсидію

Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про виникнення обставин, зокрема щодо:

зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміни соціального статусу членів домогосподарства;

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання.

У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання подаються нові заява та декларація.

Щодо повернення суми надміру перерахованої (виплаченої субсидії)

На вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, який призначив житлову субсидію, сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії повертається громадянином, а сума житлової субсидії, яка надавалася не у грошовій формі, повертається управителем, об’єднанням, виконавцем комунальних послуг шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії. У разі призначення житлової субсидії громадянину на наступний період структурний підрозділ з питань соціального захисту населення може утримувати суму надміру виплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій шляхом їх зменшення не більш як 20 відсотків.

Стосовно не призначення субсидії за наявності заборгованості

Субсидія не призначається у разі (у тому числі на наступний період), якщо структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад місяць заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії.

Хто не має права на субсидію

На отримання субсидії не мають права:

власники помешкань, площею більше 200 кв. м, якщо йдеться про житловий будинок, 120 кв. м, якщо йдеться про квартиру. Винятки – багатодітні та прийомні сім’ї;

громадяни, які протягом 12 місяців перед зверненням здійснили купівлю чи набули в інший законний спосіб (дарування, успадкування, здане в експлуатацію незавершене будівництво тощо) квартиру, житловий будинок, транспортний засіб земельну ділянку тощо, вартістю від 50 тисяч гривень. Однак, виходячи з обставин конкретної сім’ї, комісія, на підставі Акту обстеження соціального експерта, може прийняти й позитивне рішення;

домогосподарство, будь-хто з мешканців якого протягом трьох місяців не працює. Натомість, можна укласти договір про добровільну участь зі сплатою Єдиного соціального внеску. Його розмір залежить від мінімальної заробітної плати. Після двох місяців сплати людина має право звернутися за житловою субсидією на розгляд комісії. Однак, якщо одразу після призначення субсидії громадянин припиняє сплату, комісія скасовує своє рішення та вимагає повернення суми отриманої субсидії;

громадяни, чия заробітна плата чи сплата Єдиного соціального внеску менше мінімального. Виключення становлять зареєстровані в Центрі зайнятості, пенсіонери чи мами в декретній відпустці;

громадяни, які не повернули надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди;

домогосподарство, яке за даними Єдиного реєстру боржників має заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці.

За призначенням житлової субсидії громадянам необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення за адресами: