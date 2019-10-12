Кому доведеться повертати гроші за субсидії



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Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги

До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій

В Україні напередодні опалювального сезону в кілька разів збільшується число субсидіантів, при цьому восени 2019-го сім'ї отримуватимуть допомогу за новими правилами.

Про те йдеться матеріалі Obozrevatel.

Зазначається, що згідно з постановою уряду, ті, хто отримав субсидію незважаючи на те, що не мають на це права, повинні будуть повернути гроші в бюджет.

Зокрема, субсидію не отримають ті, хто мають будинок площею від 200 метрів кв або квартиру від 120 метрів кв, машину віком до п’яти років, зробили протягом року покупку на 50 тисяч грн, останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку у Центрі зайнятості.

Ще один варіант, при якому доведеться повернути вже виділені гроші – якщо ви отримували безготівкову субсидію і не використовували її повністю.

«Після закінчення опалювального (неопалювального) сезону невикористана сума житлової субсидії, яка надавалася не в грошовій формі, повертається керуючим, об'єднанням, виконавцем комунальних послуг до державного бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку», – йдеться в постанові Кабміну.

Як повідомлялося, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів з 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці можуть отримувати субсидії готівкою через відділення «Укрпошти» та державного «Ощадбанку».

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