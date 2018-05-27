В Ужгороді невідомі спалили машину прокурора

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Авто належало місцевому прокурору Івану Дем'янчуку

У ніч на суботу 26 травня правоохоронці отримали повідомлення про пожежу на вулиці Джамбула в Ужгороді. Як виявилося, горів автомобіль місцевого прокурора.

Про це повідомляє закарпатський сайт Mukachevo.net.

За даними Головного управління національної поліції Закарпаття, слідчо-оперативна група встановила, що горів Mitsubishi Grandis.

Авто належало місцевому прокурору Івану Дем'янчуку.

Ужгородський відділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч.2 статті 194 ККУ, умисне пошкодження майна.

З місця події відправили зразки на експертизу.

Нагадаємо, 23 травня на території санаторію імені Чкалова, що на Французькому бульварі, невідомі підпалили позашляховик Toyota Land Cruiser.

Як відомо, підпалений автомобіль був службовою машиною головлікаря Анатолія Паненко.

За словами самого головлікаря, коли його водій відлучився на кілька хвилин, до машини підійшли двоє невідомих молодих хлопців, облили її запальною сумішшю і підпалили. Після цього вони зникли у напрямку території ботанічного саду.