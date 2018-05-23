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    На Французькому бульварі спалили позашляховик головлікаря санаторію

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    На Французькому бульварі спалили позашляховик головлікаря санаторію

    Зловмисників затримати не встигли

    На території санаторію імені Чкалова, що на Французькому бульварі, невідомі підпалили позашляховик Toyota Land Cruiser.

    Інцидент стався приблизно о 12:40. Як відомо, підпалений автомобіль був службовою машиною головлікаря Анатолія Паненко.

    За словами самого головлікаря, коли його водій відлучився на кілька хвилин, до машини підійшли двоє невідомих молодих хлопців, облили її запальною сумішшю і підпалили. Після цього вони зникли у напрямку  території ботанічного саду.

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    З чим пов'язаний підпал, Анатолій Паненко не знає.

    На місці працювали співробітники ГСЧС. Обставини події з'ясовуються.

    Джерело: 7 канал

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