На Французькому бульварі спалили позашляховик головлікаря санаторію

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Зловмисників затримати не встигли

На території санаторію імені Чкалова, що на Французькому бульварі, невідомі підпалили позашляховик Toyota Land Cruiser.

Інцидент стався приблизно о 12:40. Як відомо, підпалений автомобіль був службовою машиною головлікаря Анатолія Паненко.

За словами самого головлікаря, коли його водій відлучився на кілька хвилин, до машини підійшли двоє невідомих молодих хлопців, облили її запальною сумішшю і підпалили. Після цього вони зникли у напрямку території ботанічного саду.

З чим пов'язаний підпал, Анатолій Паненко не знає.

На місці працювали співробітники ГСЧС. Обставини події з'ясовуються.

Джерело: 7 канал