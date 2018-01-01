В Японії військовий вертоліт впав біля школи

Інформації про постраждалих немає

Вертоліт повітряних сил самооборони Японії розбився недалеко від будівлі початкової школи в префектурі Сага. Про це повідомляє телеканал NHK, що посилається на представників місцевої влади. За інформацією журналістів, інцидент стався близько 16.00 за місцевим часом в місті Кандзакі. Після падіння вертоліт загорівся. За різними даними, вогнем



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Інформації про постраждалих немає

Вертоліт повітряних сил самооборони Японії розбився недалеко від будівлі початкової школи в префектурі Сага. Про це повідомляє телеканал NHK, що посилається на представників місцевої влади.

За інформацією журналістів, інцидент стався близько 16.00 за місцевим часом в місті Кандзакі.

Після падіння вертоліт загорівся. За різними даними, вогнем також охоплено будівлю недалеко від школи. На місці аварії працювали протипожежні служби та медики. Наразі немає інформації про постраждалих. Причини аварії встановлюються.

Нагадаємо, 2 лютого повідомлялося, що у Франції розбилися два військові вертольоти, у результаті чого загинули п’ять людей.