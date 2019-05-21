В ЮНІСЕФ занепокоєні збільшенням числа обстрілів шкіл на Донбасі



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Збільшення обстрілів посилює психологічні травми у школярів, підкреслили в ЮНІСЕФ

У школярів залишаються довгострокові психологічні та фізичні травми через конфлікт на сході України, заявили в ЮНІСЕФ

Кількість обстрілів шкіл на сході України з січня по квітень цього року зросла в чотири рази порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Зокрема, зафіксовано 12 атак на школи, в той час як за аналогічний період минулого року мало місце три таких випадки.

«Ця тривожна статистика нагадує про насильство, якому піддалися діти та вчителі в 2017 році, коли на навчальні заклади було скоєно понад 40 атак», - зазначає ЮНІСЕФ.

Також підкреслюється, що збільшення обстрілів посилює психологічні травми у школярів, а також створює для них ризики отримання фізичних травм або смерті.

«У школярів залишаються довгострокові психологічні та фізичні травми через конфлікт на сході України. Ритм шкільного життя порушують обстріли, які змушують дітей ховатися в підвалах і бомбосховищах. У багатьох випадках діти занадто налякані, щоб вчитися», - заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

За даними ЮНІСЕФ, з початку конфлікту в Донецькій і Луганській областях більше 750 навчальних закладів з обох сторін лінії розмежування були пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, в штабі ООС заявили, що 21 травня бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, троє військовослужбовців Об'єднаних сил поранені.

Джерело: 112 Україна