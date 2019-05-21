На Донбасі бойовики поранили трьох українських військових



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На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

21 травня бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, троє військовослужбовців Об'єднаних сил поранені.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил у соцмережі Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Водяне – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля села Гнутове – з великокаліберних кулеметів.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог зі снайперської зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Шуми.

«Внаслідок обстрілів троє українських захисників отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - заявили в штабі ООС.

Раніше повідомлялося, що збройні формування РФ 20 травня 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.