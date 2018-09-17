В ЗСУ спростували фейки «Вестей» стосовно осіннього призову



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У статті «Вестей» невідомий офіцер Генштабу повідомив, що військовослужбовців строкової служби відправляють в зону проведення ООС «в якості обслуги»

З наближенням призовної кампанії в Україні в деяких ЗМІ та на форумах в соціальних мережах розповсюджується фейкова інформація з посиланням на так званих «військових експертів» і не існуючих представників Генерального штабу Збройних Сил України, яка не відповідає дійсності.

Про це 17 вересня повідомляється на сторінці Сухопутних військ Збройних Сил України у Facebook з посиланням на інформацію Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ.

«Зокрема на сайті «Вести» 13.09.2018 в статті Алли Дуніної «Осенний призыв – призывников будут ловить в барах и дома» майже в кожному абзаці міститься інформація, що не відповідає дійсності або викривленою. З самого початку повідомляється, що інформація про продовження призовної компанії здивувала та насторожила призовників, а далі з посиланням на анонімних – «воєнних експертів», вказується на підозрілість відсутності кількості призовників в Указі президента України», - повідомили в штабі.

В Командуванні Сухопутних військ ЗСУ підкреслили, що ніколи в указах президента не вказувалась кількість громадян України, які призиваються на строкову військову службу. Дана кількість визначається розпорядженням Кабінету міністрів України.

«До речі, в розпорядженні Кабінету міністрів України від 21.03.2018 № 171-р «Про затвердження чисельності громадян, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні – травні 2018 року» (дана інформація є у вільному доступі) визначена чисельність призовників складала 15 190 осіб, з них до Збройних Сил України – 8990 осіб, до Національної гвардії України – 4000 осіб, до Державної прикордонної служби – 1200 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 1000 осіб, а не 4000 осіб, за даними редакції «Вести». Тому, кимось викладена версія щодо невідомої кількості необхідних строковиків із-за звільнення військовослужбовців контрактної служби не підтверджується», - говориться у повідомленні штабу.

Також, як зауважили у Сухопутних військах, в матеріалі «Вестей» використана наступна фейкова інформація: невідомий офіцер Генерального штабу повідомляє, що військовослужбовців строкової служби відправляють в зону проведення ООС і не просто, а в якості обслуги (кухарі, прибиральники території) на передову.

«Такі статті робляться або на замовлення противників відбудови Збройних Сил України або з метою саморекламування підняттям гострих питань і ніяк не для підвищення іміджу військовослужбовця, як захисника своєї держави», - підкреслили в штабі Сухопутних військ.

Нагадаємо, 10 вересня президент України Петро Порошенко вніс зміни до указу щодо звільнення військовослужбовців строкової служби у запас та проведення чергових призовів у 2018 році, відповідно до якого термін осіннього призову збільшено з двох до трьох місяців.

Згідно з указом, осінній призов на строкову військову службу проходитиме у жовтні-грудні, а не у жовтні-листопаді.

В Генштабі ЗСУ заявили, що продовження до трьох місяців цьогорічного осіннього призову на військову службу підвищить якість підбору призовників.