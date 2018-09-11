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    У Генштабі пояснили, чому продовжили осінній призов

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    У Генштабі пояснили, чому продовжили осінній призов

    Осінній призов на строкову військову службу проходитиме у жовтні-грудні, а не у жовтні-листопаді

    Продовження до трьох місяців цьогорічного осінього призову на військову службу підвищить якість підбору призовників.

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    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних Сил україни.

    «З метою раціонального розподілу навантаження на призовні та військово-лікарські комісії продовження терміну призову дозволить призовним комісіям більш якісно провести заходи вивчення, проходження медичного огляду, підбору та призначення призовників до команд вищевказаних військових формувань», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у понеділок 10 вересня президент України Петро Порошенко вніс зміни до указу щодо звільнення військовослужбовців строкової служби у запас та проведення чергових призовів у 2018 році, відповідно до якого термін осіннього призову збільшено з двох до трьох місяців.

    Згідно з указом, осінній призов на строкову військову службу проходитиме у жовтні-грудні, а не у жовтні-листопаді.

     

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