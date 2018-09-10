  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко збільшив термін осіннього призову до трьох місяців

    • Розсилка
    Порошенко збільшив термін осіннього призову до трьох місяців

    Згідно з указом, осінній призов на строкову військову службу проходитиме у жовтні-грудні, а не у жовтні-листопаді

    Президент України Петро Порошенко вніс зміни до указу щодо звільнення військовослужбовців строкової служби у запас та проведення чергових призовів у 2018 році, відповідно до якого термін осіннього призову збільшено з двох до трьох місяців. Про це йдеться в указі президента №274/2018.

    Згідно з указом, осінній призов на строкову військову службу проходитиме у жовтні-грудні, а не у жовтні-листопаді.

    Як повідомлялося, у ВР зареєстровано урядовий законопроект №9046 «Про внесення зміни до статті 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації громадян України, які працюють в міжнародних організаціях».

    Відповідно до інформації, що міститься у картці законопроекту, наразі він перебуває на розгляді у профільному комітеті ВР, яким визначено Комітет з питань національної безпеки і оборони.

    Читайте також
    Петро Порошенко армія військові мобілізація президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ