«Вашингтон готує голодомор»: як росіяни виправдовують викрадення зерна з України

За словами спікера Держдуми, у Вашингтоні не вірять у перемогу Києва

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що США хочуть влаштувати в Україні голодомор, тому шукають шляхи вивезення зерна, яке вже залюбки крадуть окупанти. Цією заявою він вибухнув після погодження Конгресом США рекордної допомоги Україні.

Реакція з'явилася в Telegram-каналі Володіна.

«Вашингтон хоче влаштувати голодомор в Україні. США шукають шляхи вивезення зерна з України. Байден заявив, що це потрібно, щоб знизити ціни на ресурс. Вашингтон загнав Україну в боргові зобов'язання: 40 млрд доларів виділяється на ленд-ліз – постачання Києву озброєнь та іншої допомоги з відстроченням оплати», – заявив обурений росіянин.

Також Володін звинуватив США у затягуванні військових дій на території України, «тому її мешканці не можуть повернутися до звичного мирного життя».

«Запаси зерна необхідні самим українцям, щоби прожити до нового врожаю. У Вашингтоні не вірять у перемогу Києва. Думають, як скоріше повернути гроші, влаштовуючи в Україні голодомор», – заявив «дбайливий» представник країни-окупанта.

Нагадаємо, що у Краматорському районі Донецької області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено склад з аміачною селітрою.

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