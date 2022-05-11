Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 11 травня

На території Херсонської області є загоряння лісів, окупанти не пропускають нікого на гасіння пожеж

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині, Полтавщині та Київщині.

Чернігівщина

Ніч спокійно. Увечері 10 травня близько сьомої години та вранці 11 травня росіяни обстріляли території Городнянського району. Попередньо жертв немає. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Дніпропетровщина

Нічна тривога. Ворог стріляв на межі з Херсонщиною. Втрапили по полям у Зеленодольській та Широківській громадах. Нікого і нічого не зачепило. На ранок спокійно.

Харків

Нічних обстрілів по місту не зафіксували. Протягом доби збільшилася інтенсивність обстрілів Харківського району – шестеро поранених. У Лозівському та Ізюмському районах також двоє постраждалих. У Куп'янському районі одна людина загинула. На Ізюмському напрямку окупанти готують нові спроби наступу, але наші військові надійно тримають позиції.

Луганщина

Ракетно-бомбові удари по усіх містах області протягом доби. Два обстріли вночі. Пошкоджено обласну школу-інтернат для дітей з особливими потребами у Гірському. Заклад був із сучасним ремонтом та новим обладнанням. Дітей та персонал заздалегідь евакуювали. У Сєвєродонецьку пошкоджено магістральний газопровід – місто залишилось без світла, води та газу.

Донеччина

У районі с. Новомихайлівка неодноразові спроби прориву, без результатів. Вночі в районі Світлодарська окупанти застосували фосфорні боєприпаси. З прифронтової зони продовжується евакуація людей. Маріуполь: тримається Азовсталь попри постійні обстріли, бомбардування і штурми.

Херсонщина

Протягом минулого дня та ночі було чутно багато вибухів. Найважча ситуація залишається у населених пунктах, які межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями.

На території області є загоряння лісів, окупанти не пропускають нікого на гасіння пожеж. Десятки сіл та селищ залишаються без світла і води. В’їзду та виїзду звідти окупанти не дають.

Миколаївщина

Ніч минула відносно спокійно. Вдень 10 травня були обстріли в Березнегуватській і Снігурівській громадах, сіл Новоруське (згоріло 2 житлових будинки) та Зоря Шевченківської СТГ.

В акваторії м. Очаків був приліт в цивільну баржу на території, постраждалих немає.

Також було завдано удару по околицях Миколаєва, руйнувань та постраждалих не зафіксовано, горіла трава.

Триває 77-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Противник продовжує знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних-бомбових ударів та здійснюючи артилерійські обстріли населених пунктів та об’єктів інфраструктури.

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