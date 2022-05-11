Рашисти поцілили у склад з аміачною селітрою у Краматорську
На Донеччині сигнал про повітряну небезпеку пролунав опівдні, а вже через 20 хвилин місцеві почали повідомляти про вибухи
У Краматорському районі Донецької області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено склад з аміачною селітрою. Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях. Він наголосив, що загрози для життя мешканців немає.
«У Краматорському районі через ворожі обстріли пошкоджено склад з аміачною селітрою. Наголошую, що безпосередньої загрози життю мешканців Слов'янської громади немає. Але закликаю знайти можливість і обмежити перебування на вулиці, щільно зачиняти вікна в будинках на день», – йдеться у повідомленні.
На Донеччині сигнал про повітряну небезпеку пролунав близько 12:00, а вже через 20 хвилин місцеві почали повідомляти про вибухи.
Раніше на Запоріжжі окупанти вкрали у селян фури із селітрою.
Нагадаємо, 5 травня вранці росіяни завдали авіаудару по Краматорську. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень 810 квартир у 32 багатоповерхівках.
Також окупанти обстріляли Донеччину снарядами з «привітаннями» до 9 травня.