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    Події в Україні

    Рашисти поцілили у склад з аміачною селітрою у Краматорську

    Загрози для життя мешканців немає, але краще зачинити вдома вікна&nbsp; - Рашисти поцілили у склад з аміачною селітрою у Краматорську
    Загрози для життя мешканців немає, але краще зачинити вдома вікна 
    ілюстративне фото

    На Донеччині сигнал про повітряну небезпеку пролунав опівдні, а вже через 20 хвилин місцеві почали повідомляти про вибухи

    У Краматорському районі Донецької області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено склад з аміачною селітрою. Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях. Він наголосив, що загрози для життя мешканців немає.

    «У Краматорському районі через ворожі обстріли пошкоджено склад з аміачною селітрою. Наголошую, що безпосередньої загрози життю мешканців Слов'янської громади немає. Але закликаю знайти можливість і обмежити перебування на вулиці, щільно зачиняти вікна в будинках на день», – йдеться у повідомленні.

    На Донеччині сигнал про повітряну небезпеку пролунав близько 12:00, а вже через 20 хвилин місцеві почали повідомляти про вибухи.

    Раніше на Запоріжжі окупанти вкрали у селян фури із селітрою.

    Нагадаємо, 5 травня вранці росіяни завдали авіаудару по Краматорську. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень 810 квартир у 32 багатоповерхівках.

    Також окупанти обстріляли Донеччину снарядами з «привітаннями» до 9 травня.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти поцілили у склад з аміачною селітрою у Краматорську