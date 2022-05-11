Рашисти поцілили у склад з аміачною селітрою у Краматорську

Загрози для життя мешканців немає, але краще зачинити вдома вікна

Загрози для життя мешканців немає, але краще зачинити вдома вікна

На Донеччині сигнал про повітряну небезпеку пролунав опівдні, а вже через 20 хвилин місцеві почали повідомляти про вибухи

У Краматорському районі Донецької області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено склад з аміачною селітрою. Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях. Він наголосив, що загрози для життя мешканців немає.

«У Краматорському районі через ворожі обстріли пошкоджено склад з аміачною селітрою. Наголошую, що безпосередньої загрози життю мешканців Слов'янської громади немає. Але закликаю знайти можливість і обмежити перебування на вулиці, щільно зачиняти вікна в будинках на день», – йдеться у повідомленні.

На Донеччині сигнал про повітряну небезпеку пролунав близько 12:00, а вже через 20 хвилин місцеві почали повідомляти про вибухи.

Раніше на Запоріжжі окупанти вкрали у селян фури із селітрою.

Нагадаємо, 5 травня вранці росіяни завдали авіаудару по Краматорську. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень 810 квартир у 32 багатоповерхівках.

Також окупанти обстріляли Донеччину снарядами з «привітаннями» до 9 травня.

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