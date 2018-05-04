США погрожують КНР наслідками за мілітаризацію Південно-Китайського моря

МЗС Китаю відкидає звинувачення в мілітаризації штучних островів

Речниця Білого Дому Сара Сандерс у відповідь на питання щодо розміщення КНР ударних ракетних систем на трьох островах архіпелагу Спратлі заявила про те, що США знають про мілітаризацію, яку проводить Пекін. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. За її словами представники США піднімали дане питання у спілкуванні із китайськими



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Речниця Білого Дому Сара Сандерс

МЗС Китаю відкидає звинувачення в мілітаризації штучних островів

Речниця Білого Дому Сара Сандерс у відповідь на питання щодо розміщення КНР ударних ракетних систем на трьох островах архіпелагу Спратлі заявила про те, що США знають про мілітаризацію, яку проводить Пекін.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За її словами представники США піднімали дане питання у спілкуванні із китайськими колегами. При цьому, як відзначила Сара Сандерс, КНР зіткнеться із короткостроковими і довгостроковими наслідками такої політики. При цьому речниця Білого Дому не уточнила саме про які наслідки іде мова. Зі свого боку МЗС КНР відкинуло звинувачення у мілітаризації островів архіпелагу Спратлі.

Речник китайського зовнішньополітичного відомства Хуа Чунінг заявив про те, що нічого боятися тому, хто не має наміру поводити себе агресивно. Очільниця МЗС Австралії Джулія Бішоп заявила про те, що якщо повідомлення про розміщення відповідних систем в Південно-Китайському морі виявляться правдою це буде порушенням із боку КНР відповідальності щодо підтримання миру в регіоні і світі.