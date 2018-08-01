Вбивць військовослужбовця із Лозової затримали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області Вбивство сталося на території військової частини

Загиблим виявився 23-річний уродженець Київської області

На Харківщині затримали двох військовослужбовців, які вбили свого колегу по службі та кинули його тіло до каналізаційного колектора.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Слідчі встановили, що 25 липня близько 23:00 між трьома військовослужбовцями стався конфлікт на території військової частини в місті Лозова. Під час з’ясування стосунків чоловіки почали наносити 23-річному хлопцю удари руками і ногами в область голови та тулуба. Коли постраждалий впав, зловмисники задушили його та кинули до каналізаційного колектора.

«31 липня особи, причетні до вчинення тяжкого злочину, були затримані працівниками Лозівського відділу поліції. Вони зізналися у скоєному», - заявили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вбивцям загрожує до 15 років позбавлення волі.

Загиблим виявився 23-річний уродженець Київської області, який проходив службу за контрактом у батальйоні спеціального призначення.

Раніше повідомлялося, що у військовій частині в Миколаєві загинув військовослужбовець ЗСУ.