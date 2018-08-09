Вбивство екс-депутата у Сумах: поліція заявила про зникнення дружини та доньки Жука



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Анна Жук загадково зникла в Сумах

2 серпня у Сумах застрелили колишнього депутата міської ради Анатолія Жука

До поліції надійшли заяви про зникнення дружини, доньки та водія колишнього депутата Анатолія Жука, якого напередодні знайшли мертвим у Сумах.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Сумській області.

«Зникли троє: дружина, донька та водій. Вчора (8 серпня, - ред.) до поліції надійшли заяви від близьких - від трьох людей. Вони (зниклі, - ред.) не вийшли на мобільний зв'язок. Зараз проводяться необхідні першочергові слідчі дії зі встановлення їхнього місцеперебування», - зазначили в поліції.

Як пише Фраза, 7 серпня вдова Жука не з'явилася на прес-конференцію. Замість неї на запитання журналістів відповідав її адвокат Анатолій Романюк, який заявив, що відразу після трагедії поліція чинила на Анну Жук тиск з метою довести її до самогубства.

Нагадаємо, екс-депутата і чиновника міської ради Анатолія Жука знайшли мертвим у Сумах. За інформацією поліції, встановлено, що загиблий помер на подвір’ї власного будинку в результаті вогнепального поранення, яке виявилось смертельним. Поряд з місцем події поліція знайшла пістолет. Слідство розглядає декілька версій у справі.