У Сумах застрелили екс-депутата міськради



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Фото з Facebook Анатолія Жука

Мертвим Анатолія Жука виявив його батько

У Сумах застрелили колишнього депутата міської ради Анатолія Жука. Він очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Мертвим Анатолія Жука виявив його батько, який прийшов до сина в гості. Батько повідомив про вбивство о 19:12.

Поліція встановила, що екс-депутата вбили на подвір’ї його будинку на вулиці Льва Толстого. Жук загинув від отриманих вогнепальних поранень. Поряд з місцем вбивства поліція знайшла пістолет.

З цією справою працює слідчо-оперативна група та кінологи.

Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

Друзі та побратими вбитого Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю загиблого.

Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.