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    У Сумах застрелили екс-депутата міськради

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    <span>Фото з Facebook Анатолія Жука</span> - У Сумах застрелили екс-депутата міськради
    Фото з Facebook Анатолія Жука

    Мертвим Анатолія Жука виявив його батько

    У Сумах застрелили колишнього депутата міської ради Анатолія Жука. Він очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів.

    Про це повідомляє прес-служба поліції області.

    Мертвим Анатолія Жука виявив його батько, який прийшов до сина в гості. Батько повідомив про вбивство о 19:12.

    Поліція встановила, що екс-депутата вбили на подвір’ї його будинку на вулиці Льва Толстого. Жук загинув від отриманих вогнепальних поранень. Поряд з місцем вбивства поліція знайшла пістолет.

    З цією справою працює слідчо-оперативна група та кінологи.

    Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

    Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка. 

    Друзі та побратими вбитого Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю загиблого.

    Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.

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