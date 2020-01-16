Вчені виявили безсмертний вид живих істот



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У реліктової рослини гінкго є специфічні тканини, здатні до безперервного росту протягом сотень і тисяч років

Вчені з США і Китаю виявили, що у реліктової рослини гінкго є специфічні тканини, здатні до безперервного росту протягом сотень і тисяч років. Ця особливість, очевидно, робить цей вид живих істот практично безсмертними. Про це повідомляє видання Science Alert.

Дослідники вивчили активність камбію - тканини, яка містить клітини меристеми, забезпечує зростання рослини в товщину і формує річні кільця. Було визначено рівень гормонів і активність генів, пов'язаних зі стійкістю до хвороб, а також факторів транскрипції, які беруть участь в загибелі клітин. Виявилося, що з віком дерева ці показники не змінюються, хоча товщина річних кілець різко зменшилася протягом перших 100-200 років, а потім продовжила знижуватися в наступні кілька сотень років.

Однак при цьому вторинне зростання дерева (пов'язане з розгалуженням стовбура і коренів) не демонструвало ніякого зниження між 10-річним та 600-річним віком гінкго. Це вказує на те, що судинний камбій може зберігати здатність до зростання протягом сотень років і тисячоліть і уникнути старіння на рівні всього організму.