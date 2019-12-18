У Львові через аномальне потепління розквітли дерева



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У середу, 18 грудня, у Львові температура повітря вдень піднялася до позначки +14 градусів

Львів'яни у соцмережах повідомили, що бруньки і цвіт з'явилися на калині і магнолії

У Львові в середині грудня зацвіли магнолія і калина, про що почали повідомляти місцеві жителі в соцмережах і публікувати світлини.

Як відомо, на сьогодні в Україні панує надзвичайно тепла, як для зими, погода, що і спричинило збій у природі.

«17 грудня. Львів. Калина ароматна повністю розквітла. Магнолія має бруньки 2 см. Ліщина пустила «сережки». Яблука, немов свіжі, висять на дереві. Весняний процес пішов. Бджіл чекають не найкращі часи», - написала на своїй сторінці в Facebook журналіст Євгенія Полікарпова.

Як повідомлялося, у середу, 18 грудня, за даними Українського Гідрометцентру у Львові вдень температура повітря піднімалася до 14 градусів тепла.

У найближчі дні синоптики також не прогнозують морозів, хоча температура повітря знизиться на кілька днів.

Зокрема, 19 грудня у південній частині та в західних областях протягом дня +8+13 градусів, проте на решті території передбачається дещо свіжіше повітря, +5+9 градусів.

Опадів 19-го грудня в Україні не буде.

Вітер очікується південно-східним, помірним, а на Сході - північно-східним, поривчастим, до сильного, обережно!

У Києві завтра також - невелике зниження температури повітря. Максимально вдень +6, +7 градусів. Опади малоймовірні.

20-го грудня похолодає ще на 2-4 градуси, проте вже 21-го грудня температура повітря знову підвищиться.