В Індонезії знайдено найбільшу квітку в світі



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Найбільша квітка в світі - Рафлезія діаметром 120 см

Квітка має діаметр майже 120 сантиметрів

В Індонезії знайдено квітку діаметром понад 120 см, що робить її найбільшою квіткою в історії.

Про це повідомляє CNN.

«Рафлезія, що нещодавно зацвіла в лісі на Заході Суматри, має діаметр майже 120 сантиметрів, що робить її найбільшою квіткою, яку коли-небудь фіксували», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередній рекорд належав рафлезії, яка була на 10 сантиметрів меншою і виросла з тієї ж рослини. Цей рекорд був зафіксований у 2017 році.

«У рослини немає коренів чи листя – вона паразит. Рафлезія живиться рослиною-господарем, щоб жити, беручи в неї воду та поживні речовини. Її помітно лише тоді, коли вона проривається через рослину-хазяїна, щоб розкрити квіти», - вказано у повідомленні.

Також зазначається, що квітка має неприємний запах, схожий на гниле м’ясо. У такий спосіб квітка приваблює комах, які її запилюють. Цвіте рослина протягом тижня.