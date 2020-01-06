В Індонезії знайдено найбільшу квітку в світі
Квітка має діаметр майже 120 сантиметрів
В Індонезії знайдено квітку діаметром понад 120 см, що робить її найбільшою квіткою в історії.
Про це повідомляє CNN.
«Рафлезія, що нещодавно зацвіла в лісі на Заході Суматри, має діаметр майже 120 сантиметрів, що робить її найбільшою квіткою, яку коли-небудь фіксували», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що попередній рекорд належав рафлезії, яка була на 10 сантиметрів меншою і виросла з тієї ж рослини. Цей рекорд був зафіксований у 2017 році.
«У рослини немає коренів чи листя – вона паразит. Рафлезія живиться рослиною-господарем, щоб жити, беручи в неї воду та поживні речовини. Її помітно лише тоді, коли вона проривається через рослину-хазяїна, щоб розкрити квіти», - вказано у повідомленні.
Також зазначається, що квітка має неприємний запах, схожий на гниле м’ясо. У такий спосіб квітка приваблює комах, які її запилюють. Цвіте рослина протягом тижня.