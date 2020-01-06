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    У світі

    В Індонезії знайдено найбільшу квітку в світі

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    Найбільша квітка в світі -&nbsp;Рафлезія діаметром 120 см - В Індонезії знайдено найбільшу квітку в світі
    Найбільша квітка в світі - Рафлезія діаметром 120 см

    Квітка має діаметр майже 120 сантиметрів

    В Індонезії знайдено квітку діаметром понад 120 см, що робить її найбільшою квіткою в історії.

    Про це повідомляє CNN.

    «Рафлезія, що нещодавно зацвіла в лісі на Заході Суматри, має діаметр майже 120 сантиметрів, що робить її найбільшою квіткою, яку коли-небудь фіксували», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що попередній рекорд належав рафлезії, яка була на 10 сантиметрів меншою і виросла з тієї ж рослини. Цей рекорд був зафіксований у 2017 році.

    «У рослини немає коренів чи листя – вона паразит. Рафлезія живиться рослиною-господарем, щоб жити, беручи в неї воду та поживні речовини. Її помітно лише тоді, коли вона проривається через рослину-хазяїна, щоб розкрити квіти», - вказано у повідомленні.

    Також зазначається, що квітка має неприємний запах, схожий на гниле м’ясо. У такий спосіб квітка приваблює комах, які її запилюють. Цвіте рослина протягом тижня.

     

    Індонезія рекорд квіти рослини
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