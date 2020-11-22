Вдалося встановити особу загиблої, тіло якої знайшли у Голосіївському парку
Загиблою в Києві виявилася уродженка Полтавщини
Правоохоронці встановили особу загиблої жінки, тіло якої виявили зранку 22 листопада біля кафе у Голосіївському парку в Києві.
Загиблою виявилася уродженка Полтавської області, 1974 року народження. Постійного місця проживання в столиці у неї не було. За повідомленням поліції, на її тілі зовнішніх ознак насильницької смерті не виявили.
На місці події співробітники поліції провели ряд першочергових слідчих дій, а для встановлення остаточної причини смерті тіло жінки направлене на проведення відповідної експертизи.
Як повідомлялося раніше, в Голосіївському парку удруге за останні 10 днів знайшли труп жінки.