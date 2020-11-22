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    Вдалося встановити особу загиблої, тіло якої знайшли у Голосіївському парку

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    Правоохоронці встановили особи загиблої, тіло якої знайшли у Голосіївському парку в столиці - Вдалося встановити особу загиблої, тіло якої знайшли у Голосіївському парку
    Правоохоронці встановили особи загиблої, тіло якої знайшли у Голосіївському парку в столиці
    Фото: Вартові Еспресо

    Загиблою в Києві виявилася уродженка Полтавщини

    Правоохоронці встановили особу загиблої жінки, тіло якої виявили зранку 22 листопада біля кафе у Голосіївському парку в Києві.

    Загиблою виявилася уродженка Полтавської області, 1974 року народження. Постійного місця проживання в столиці у неї не було. За повідомленням поліції, на її тілі зовнішніх ознак насильницької смерті не виявили.

    На місці події співробітники поліції провели ряд першочергових слідчих дій, а для встановлення остаточної причини смерті тіло жінки направлене на проведення відповідної експертизи.

    Як повідомлялося раніше, в Голосіївському парку удруге за останні 10 днів знайшли труп жінки.

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