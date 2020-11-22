  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Друга жертва за 10 днів. У Голосіївському районі столиці знайдено мертвою дівчину

    • Розсилка
    В Голосіївському парку знайшли тіло жінки - Друга жертва за 10 днів. У Голосіївському районі столиці знайдено мертвою дівчину
    В Голосіївському парку знайшли тіло жінки

    У Голосіївському парку поліція розслідує друге вбивство за останні 10 днів

    У неділю 22 листопада вранці неподалік від ресторану, розташованому у Голосіївському парку міста Києва, біля не працюючої вуличної вбиральні знайшли мертву напівроздягнену дівчину. Про це повідомляють «ВартовіЕспресо».

    За попередніми даними її задушили. На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Обставини ймовірного вбивства встановлюються.

    Як повідомляв «Главком» раніше, 13 листопада на вулиці Ягідній, що у Голосіївському районі столиці перехожі знайшли мертву жінку зі слідами крові на обличчі. Невдовзі правоохоронці затримали підозрюваного, 44-річного мешканця Києва.

    Теги: вбивство поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies