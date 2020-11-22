Друга жертва за 10 днів. У Голосіївському районі столиці знайдено мертвою дівчину

У Голосіївському парку поліція розслідує друге вбивство за останні 10 днів

У неділю 22 листопада вранці неподалік від ресторану, розташованому у Голосіївському парку міста Києва, біля не працюючої вуличної вбиральні знайшли мертву напівроздягнену дівчину. Про це повідомляють «ВартовіЕспресо».

За попередніми даними її задушили. На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Обставини ймовірного вбивства встановлюються.

Як повідомляв «Главком» раніше, 13 листопада на вулиці Ягідній, що у Голосіївському районі столиці перехожі знайшли мертву жінку зі слідами крові на обличчі. Невдовзі правоохоронці затримали підозрюваного, 44-річного мешканця Києва.