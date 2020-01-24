«Ми бачимо руйнування фундаменту держави». Вдова Левка Лук'яненка звернулась до президента Зеленського



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Левко і Надія Лук'яненки Фото: Facebook Надії Лук'яненко

Надія Лук’яненко написала звернення до президента Володимира Зеленського

Надія Лук’яненко, вдова дисидента Левка Лук’яненка звернулася до президента Володимира Зеленського. Вона закликає його зважати на думку патріотів. Про це ідеться у листі-зверненні Надії Лук’яненко, який є у розпорядженні «Главкома».

«Пане президенте Зеленський! Ви маєте честь зараз керувати великою Україною… Використайте свою владу для збереження України, незалежної, унітарної держави, де більше 70% українців», - написала вона. Пані Лук’яненко підкреслила, що українці, які створили фундамент України, вміли аналізувати ситуацію і були чеснішими у своїх словах та діях за нинішніх українців. «Те, що ми бачимо сьогодні – це руйнування самого державного фундаменту. Того фундаменту, який створили самі українці, не дивлячись на те, до яких партій вони належали», - наголосила вона.

Надія Лук’яненко назвала п'ятого президента Петра Порошенка сміливим та рішучим, якого у 2014 році підтримала більшість громадян України. «Він добрий організатор і зумів з нуля організувати армію. Підняв весь цивілізований Світ на допомогу Україні і зупинив Росію у бажанні захопити щонайменше Південь, а то й всю Україну», - каже Лук’яненко. Вона закликає нинішнє керівництво держави віддати належне попередній владі. «Президент Порошенко з честю захищав все, що відноситься до цінностей України – кордони, мову, віру, символіку. Відкрито та сміливо назвав Росію загарбником, яка підступно окупувала Крим і вдерлася на українську землю, захопивши частину Донеччини», - зазначила вона, зауваживши, що Порошенко програв президентські вибори, бо робив інші глобальні помилки Але попри це він «ввійде в історію, як захисник України», - вважає Надія Лук’яненко.

На думку Надії Лук'яненко, Володимир Зеленський може увійти в історію як достойна і велика людина, яка зуміла встояти в протистоянні з агресивною Росією і недопустила проросійські сили до влади. За її словами, зараз активно організувалися вороги України, які найбільше розбагатіли при незалежній Україні, які захопили гектари лісів та земель, працюючи у державних установах. «Вони явно і відкрито виступають проти тих, хто в 2014 році захистив Україну, карають патріотів які захищали Україну від агресора. З екранів телевізора постійно ллється несправедлива критика, перекручуються факти. Зупиніть їх. Це у ваших силах», - закликає президента Надія Лук’яненко.

«Цього листа пишу з болем і душі, бо боюся втратити Україну, незалежну Україну, Акт незалежності якої написав Левко Лук'яненко у 1991 році, вистражданий 27 роками ув'язнення. І не тільки він. Боролися і страждали мільйони …Україна буде великою державою тільки тоді, коли буде розбудована на любові до неї, справедливості, захисті її інтересів та повазі до кожної окремої людини», пише вона.

Надія Лук'яненко, дружина Левка Григоровича Лук'яненка.

с. Хотів. Київщина.

січень 2020 року.

Повний текст листа-звернення читайте за цим посиланням