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    Велика Китайська стіна перетворилась на «ковзанку»

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    Снігопад перетворив пішохідні доріжки на стіні на крижану гірку - Велика Китайська стіна перетворилась на «ковзанку»
    Снігопад перетворив пішохідні доріжки на стіні на крижану гірку

    Туристи ковзають, падають і з'їжджають вниз

    У Китаї зимова погода перетворила головну туристичну визначну пам'ятку на «небезпечний атракціон». Велика китайська стіна покрилася льодом, ускладнений доступ туристам.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Через погоду на бруківці пішохідних зон стіни утворилася ожеледиця. Через постійні підйоми і спуски туристи падають і не можуть рухатися далі. 

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    Велика Китайська стіна перетворилась на «ковзанку»
    Велика Китайська стіна перетворилась на «ковзанку»
    Велика Китайська стіна перетворилась на «ковзанку»
    Велика Китайська стіна перетворилась на «ковзанку»
    Велика Китайська стіна перетворилась на «ковзанку»

    Вони тримаються за поручні, щоб піднятися на узвишшя і з'їжджають по крижаній бруківці вниз. Деякі навіть намагаються повзти вгору карачки.

     

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