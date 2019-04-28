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    Великоднє богослужіння в Михайлівському кафедральному соборі: пряма трансляція

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    Великоднє богослужіння в Михайлівському кафедральному соборі: пряма трансляція

    Службу (пасхальний канон) відправляє Епіфаній

    У ніч на 28 квітня християни східного обряду відзначають Великдень - Світле Христове Воскресіння. Розпочалося Великоднє богослужіння в Михайлівському кафедральному соборі.

    Службу (пасхальний канон) відправляє митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

    Варто зазначити, що це перше Великоднє богослужіння митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

    Як повідомляв «Главком» раніше, сьогодні у Єрусалимі в Храмі Христа Господнього зійшов Благодатний вогонь.

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