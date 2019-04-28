Великоднє богослужіння в Михайлівському кафедральному соборі: пряма трансляція
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Службу (пасхальний канон) відправляє Епіфаній
У ніч на 28 квітня християни східного обряду відзначають Великдень - Світле Христове Воскресіння. Розпочалося Великоднє богослужіння в Михайлівському кафедральному соборі.
Службу (пасхальний канон) відправляє митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.
Варто зазначити, що це перше Великоднє богослужіння митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.
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