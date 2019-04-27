В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь



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У Єрусалимі зійшов благодатний вогонь

В Ізраїлі відбувається найважливіша подія для християн східного обряду

У Єрусалимі відбувається одна з найважливіших подій для християн східного обряду – Сходження Благодатного вогню у храму Гробу Господнього. Храм зведений на тому місці де спочатку був похований, а потім воскрес Ісус Христос. Ця подія важлива тим, що символізує зв’язок людини з Богом. Щорічно тисячі паломників приїздять до Єрусалиму.

Святі писання розповідають, що першим свідком Благодатного вогню став апостол Петро. Коли він дізнався, що Христос воскрес, то відправився до його гробниці. На місці, де лежав Ісус, апостол побачив божественне світло. Благодатний вогонь називають дивом, тому про нього писали, як і християнські, так і мусульманські автори. Крім того, сходження суворо контролюється.

Напередодні Великої суботи в храмі гасять всі свічки, лампади і панікадила. У суботу вранці Кувуклію – каплицю, зведену над Гробом, оглядають делегації всіх християнських церков, а потім запечатують Гроб. Потім починається церковна хода. В період з 14.00 до 15.00 Єрусалимський Патріарх йде в Кувуклію. До слова, його оглядають на наявність джерел вогню, в наш час цим займається ізраїльська поліція.

Патріарх у каплицю заходить з факелами та свічками. Після прочитання молитов повинен з’явиться Благодатний вогонь. В кінцевому підсумку лампадки з Благодатним вогнем розвозять у всі куточки світу.