Суд відмовився обирати запобіжний захід Порошенку



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Петро Порошенко в суді, 8 липня 2020 року

Суд залишив без розгляду клопотання прокуратури

Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку. Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк.

Перед цим прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у зв'язку із завершенням розслідування у справі про призначення заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

За словами прокурорів, у зв’язку з цим обирати запобіжний захід неможливо.

Захист Порошенка при цьому звернув увагу на те, що ще 7 липня обвинувачення просило Печерський райсуд Києва продовжити термін досудового розслідування до 10 жовтня.

Захисник Ігор Головань закликав викликати до суду генерального прокурора Ірину Венедіктову, щоб вона роз’яснила ситуацію.

Раніше Главком повідомляв, що слідчий ДБР Корецький заявляє про безперспективність справ по Порошенку. Зокрема, підписав постанову про закриття кримінального провадження щодо п’ятого президента Петра Порошенка, яке стосувалось продажу ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському».

Як повідомлялося, слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк у середу, 8 липня, продовжив обирати запобіжний захід Порошенку у справі призначення ним Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Прокурори просили суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого.

Нагадаємо, офіційний Берлін бачить політичний підтекст у кримінальних справах проти Порошенка.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.