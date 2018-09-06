Верховна Рада зрівняла права жінок і чоловіків у армії



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Фото: Главком Жінки в українській армії матимуть рівні права з чоловіками

Жінки відтепер можуть бути прийняті в добровільному порядку на контракт або ж на строкову службу

Верховна Рада проголосувала за те, щоб зрівняти в правах в армії жінок і чоловіків. За відповідний документ, що вносить зміни до деяких законів щодо забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків під час проходження військової служби, проголосували 247 народних депутатів.

Згідно з документом, жінки виконують військовий обов'язок на рівних з чоловіками за винятком випадків, передбачених законом з охорони материнства і дитинства, як і пов'язаних із забороною дискримінації за ознакою статі.

Жінки також можуть бути прийняті в добровільному порядку на контракт чи строкову службу, проходити службу в резерві і бути військовослужбовцями запасу. Від проходження зборів будуть позбавлені не всі жінки-військові, а тільки вагітні.

З минулого законодавства було вилучено згадки про обмеження віку служби для жінок з 18 до 40 років (як за призовом, так і за контрактом). Відтепер жінкам буде забезпечений рівний доступ до посад і військових звань і рівний обсяг відповідальності під час виконання обов'язків військової служби.

Також 6 вересня Рада підтримала вітання «Слава Україні» у Збройних силах.