Рада підтримала вітання «Слава Україні» у Збройних силах
-
Розсилка
За відповідний законопроект №9036 проголосували 283 нардепи
Верховна Рада планує законодавчо закріпити вітання «Слава Україні» у Збройних силах. Парламентарі 283 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.
Законопроектом передбачається законодавче закріплення вітання «Слава Україні» у Збройних силах.
Передбачається, що в рамках підготовки законопроекту до другого читання вітання «Слава Україні» буде використовуватися також у Національній поліції.
Нагадаємо, 24 серпня на параді з нагоди Дня Незалежності вперше офіційно прозвучало нове військове привітання «Слава Україні!» — «Героям слава!».
5 вересня комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував парламенту ухвалити за основу президентський законопроект, який передбачає встановлення у Збройних Силах України нового вітання «Слава Україні! – Героям слава!» замість вітання радянського зразка.
Пропонується також запровадити альтернативне військове звернення «пане» до діючого «товариш».