Рада підтримала вітання «Слава Україні» у Збройних силах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Парад на День Незалежності, де вперше прозвучало вітання «Слава Україні» у Збройних силах

За відповідний законопроект №9036 проголосували 283 нардепи

Верховна Рада планує законодавчо закріпити вітання «Слава Україні» у Збройних силах. Парламентарі 283 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.

Законопроектом передбачається законодавче закріплення вітання «Слава Україні» у Збройних силах.

Передбачається, що в рамках підготовки законопроекту до другого читання вітання «Слава Україні» буде використовуватися також у Національній поліції.



Нагадаємо, 24 серпня на параді з нагоди Дня Незалежності вперше офіційно прозвучало нове військове привітання «Слава Україні!» — «Героям слава!».

5 вересня комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував парламенту ухвалити за основу президентський законопроект, який передбачає встановлення у Збройних Силах України нового вітання «Слава Україні! – Героям слава!» замість вітання радянського зразка.

Пропонується також запровадити альтернативне військове звернення «пане» до діючого «товариш».