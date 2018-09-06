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    Рада підтримала вітання «Слава Україні» у Збройних силах

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    Парад на День Незалежності, де вперше прозвучало&nbsp;вітання &laquo;Слава Україні&raquo; у Збройних силах - Рада підтримала вітання «Слава Україні» у Збройних силах
    Фото: Главком
    Парад на День Незалежності, де вперше прозвучало вітання «Слава Україні» у Збройних силах

    За відповідний законопроект №9036 проголосували 283 нардепи

    Верховна Рада планує законодавчо закріпити вітання «Слава Україні» у Збройних силах. Парламентарі 283 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.

    Законопроектом передбачається законодавче закріплення вітання «Слава Україні» у Збройних силах.

    Передбачається, що в рамках підготовки законопроекту до другого читання вітання «Слава Україні» буде використовуватися також у Національній поліції.

    Нагадаємо, 24 серпня на параді з нагоди Дня Незалежності вперше офіційно прозвучало нове військове привітання «Слава Україні!» — «Героям слава!».

    5 вересня  комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував парламенту ухвалити за основу президентський законопроект, який передбачає встановлення у Збройних Силах України нового вітання «Слава Україні! – Героям слава!» замість вітання радянського зразка.

    Пропонується також запровадити альтернативне військове звернення «пане» до діючого «товариш».

     

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